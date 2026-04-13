Автоматизированный механизм выявления уязвимостей программных систем существует и сейчас, подключение технологий ИИ к новым моделям не приведут к таким масштабным изменениям, чтобы стать угрозой для нацбезопасности государств, заявил НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Компания Anthropic, специализирующаяся на ИИ, объявила, что выпускает новое поколение своей большой языковой модели под названием Claude Mythos Preview для 40 технологических компаний, в том числе Google, Broadcom, Apple, JPMorgan Chase, Amazon и Microsoft, пишет The Wall Street Journal. В процессе разработки модели выяснилось, что ИИ может не только писать программный код проще и с большей сложностью, чем любая из существующих моделей, но и находить уязвимости практически во всех самых популярных в мире программных системах. Если этот инструмент попадет в руки злоумышленников, они смогут взломать практически все основные программные системы в мире.

«Это не какая-то серебряная пуля, это просто автоматизированный механизм выявления уязвимостей. Он плюс-минус всегда был, то есть здесь какого-то супертехнологического прорыва нет. Это одно из решений, которое аккумулирует знания и технологии. Для обычных компаний, которые уделяют внимание безопасности разработки, при создании решений с самого начала интегрируют в них компоненты по безопасности. Этот механизм будет для белых хакеров подспорьем, но глобального риска не несет. Они никуда не денутся, потому что технологии развиваются и безопасность тоже развивается», - полагает Дворянский.