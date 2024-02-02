Мишустин: У российских и иностранных нейросетей «разные картины мира»

В российскую нейросеть «Сбера» GigaChat и западную ChatGPT заложены «разные картины мира», разное понимает того, что «хорошо», а что «плохо». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане.

Российский премьер пояснил, что «мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения». Нейросеть, по его словам, «поглощает ту информацию, которую ему дают люди».