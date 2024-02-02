Мишустин: У российских и иностранных нейросетей «разные картины мира»

В российскую нейросеть «Сбера» GigaChat и западную ChatGPT заложены «разные картины мира», разное понимает того, что «хорошо», а что «плохо». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане.

Российский премьер пояснил, что «мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения». Нейросеть, по его словам, «поглощает ту информацию, которую ему дают люди».

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Мишустин утверждает, что в «мозгах» российского GigaChat и западного ChatGPT заложены «разные картины мира».

Он также сказал, что при использовании ИИ в критически значимых областях, в том числе в науке и медицине, нужно использовать модели, которые отвечают не только общечеловеческим ценностям, но и собственным национальным интересам.

Ранее гендиректор Apple Тим Кук рассказал, что компания работает над созданием собственного искусственного интеллекта (ИИ).


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМихаил Мишустин

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