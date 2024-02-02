Apple покажет собственный ИИ в 2024 году

Компания Apple работает над созданием собственного искусственного интеллекта (ИИ), заявил гендиректор компании Тим Кук, пишет The Verge.

Он подчеркнул, что корпорация продолжает вкладывать «большие средства» в эти системы. Раскрывать детали наработок он отказался, отметив, что результат трудов мир увидит уже в 2024 году.

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Ранее сообщалось, что устройство смешанной реальности Apple Vision Pro появится в продаже в России в начале весны. Отмечается, что стоимость гарнитуры составит порядка 500 тысяч рублей. При этом девайс работает только с американским Apple ID и не поддерживает русский язык.

Устройство смешанной реальности Apple Vision Pro, несмотря на стоимость 500 тысяч рублей, будет пользоваться в России популярностью, определенную роль в этом сыграет его непохожесть на аналоги. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектApple

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