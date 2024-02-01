Минцифры с 2024 года начнет использовать ChatGPT для консультаций на «Госуслугах»
Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать ChatGPT на «Госуслугах» для консультации пользователей, заявил глава министерства Максут Шадаев, передает РИА Новости.
Отмечается, что ChatGPT будет заполнять за человеком необходимые заявления, а также отвечать на возникающие вопросы. В таком случае процесс обращения и получения результата будет ускорен.
Ранее стало известно, что около 18 миллионов россиян подключили биометрические профили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные презентации главы Минцифры Максута Шадаева, представленной на форуме Digital Astana 2024.
Как отметил Шадаев, такой профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. Так, цифровой ID (профиль на портале госуслуг) есть у 110 млн человек, электронную подпись подключили 10 млн, цифровыми копиями личных документов обзавелись 19 млн россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru