Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11

По трассе между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить беспилотные грузовые автомобили. О сроках запуска движения рассказал министр транспорта Виталий Савельев, передают СМИ.

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Движение беспилотников по трассе М-11 «Нева» начнется в конце июня 2023 года, уточнил глава ведомства.

По его словам, для запуска движения создадут цифровой двойник трассы М-11. Исключением станет участок обхода Твери.

В России возобновится льготное автокредитование, заявили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве уточнили, что программа будет действовать для медиков, сотрудников сферы образования, военнослужащих и добровольцев, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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