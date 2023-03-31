Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11
По трассе между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить беспилотные грузовые автомобили. О сроках запуска движения рассказал министр транспорта Виталий Савельев, передают СМИ.
Движение беспилотников по трассе М-11 «Нева» начнется в конце июня 2023 года, уточнил глава ведомства.
По его словам, для запуска движения создадут цифровой двойник трассы М-11. Исключением станет участок обхода Твери.
В России возобновится льготное автокредитование, заявили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве уточнили, что программа будет действовать для медиков, сотрудников сферы образования, военнослужащих и добровольцев, пишет НСН.
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