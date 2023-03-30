В России возобновили программу льготного автокредитования
Программа льготного автокредитования возобновится в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Как отметили в ведомстве, программа будет действовать для россиян, наиболее остро нуждающихся в поддержке: медработников, сотрудников сферы образования, военнослужащих и добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, и членов их семей.
«Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО – 25%). Под условия ... подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей», — подчеркнули в Минпромторге.
Отмечается, что на электромобили производства РФ заемщикам предоставят скидку в 25%, но не более 625 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru