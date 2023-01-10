Microsoft завершила поддержку ОС Windows 8.1

Корпорация Microsoft 10 января завершила поддержку операционной системы Windows 8.1, сообщает ТАСС.

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После даты окончания поддержки ОС ее пользователям не предоставляется техническая помощь по любой причине, также недоступны обновления программного обеспечения и системы безопасности. Компьютер под управлением этой операционной системы будет работать без дальнейших обновлений.

Microsoft рекомендует обновить систему до версии ОС, которая еще поддерживается.

Кроме того, с 10 января пользователи потеряли возможность покупки и установки приложений и игр из маркета Microsoft Store на свой компьютер с Windows 8.1.

Ранее корпорация Microsoft открыла доступ к установке операционной системы Windows пользователям из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Microsoft
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