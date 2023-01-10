Microsoft завершила поддержку ОС Windows 8.1
Корпорация Microsoft 10 января завершила поддержку операционной системы Windows 8.1, сообщает ТАСС.
После даты окончания поддержки ОС ее пользователям не предоставляется техническая помощь по любой причине, также недоступны обновления программного обеспечения и системы безопасности. Компьютер под управлением этой операционной системы будет работать без дальнейших обновлений.
Microsoft рекомендует обновить систему до версии ОС, которая еще поддерживается.
Кроме того, с 10 января пользователи потеряли возможность покупки и установки приложений и игр из маркета Microsoft Store на свой компьютер с Windows 8.1.
Ранее корпорация Microsoft открыла доступ к установке операционной системы Windows пользователям из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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