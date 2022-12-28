IT-эксперт объяснил решение Microsoft вернуть россиянам доступ к скачиванию Windows

Microsoft вернул россиянам доступ к скачиванию Windows из-за опасений потерять российский рынок. Об этом заявил IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер, сообщает NEWS.ru.

По его словам, компании важно поддерживать свои продукты в финансовом и репутационном смысле, сохраняя влияние и лояльность пользователей, в том числе и в России. К тому же, как указал специалист, на рынке уже появились альтернативные игроки, способные составить конкуренцию продуктам Microsoft и даже вытеснить их.

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«Это тенденция. Не только Microsoft начинает возвращаться. У всех причины разные, но никто из них не собирался полностью уходить с российского рынка, старались по максимуму избежать такого решения. Компания в первую очередь коммерческая. Что перевесит — политика или деньги? Судя по всему, деньги победили, все возвращаются», — подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ писали, что Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: windows
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