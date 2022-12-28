IT-эксперт объяснил решение Microsoft вернуть россиянам доступ к скачиванию Windows

Microsoft вернул россиянам доступ к скачиванию Windows из-за опасений потерять российский рынок. Об этом заявил IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер, сообщает NEWS.ru.

По его словам, компании важно поддерживать свои продукты в финансовом и репутационном смысле, сохраняя влияние и лояльность пользователей, в том числе и в России. К тому же, как указал специалист, на рынке уже появились альтернативные игроки, способные составить конкуренцию продуктам Microsoft и даже вытеснить их.