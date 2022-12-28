СМИ: Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows

Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

По словам экспертов, загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится.

В сентябре компания ограничила возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. Речь шла о российских пользователей.

Ранее несколько российских ретейлеров начали продавать обычным пользователям версии Windows, которые предназначены для разработчиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

