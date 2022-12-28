СМИ: Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows
Американская корпорация Microsoft открыла доступ к установке операционной системы Windows пользователям из России, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению.
Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.
По словам экспертов, загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится.
В сентябре компания ограничила возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. Речь шла о российских пользователей.
Ранее несколько российских ретейлеров начали продавать обычным пользователям версии Windows, которые предназначены для разработчиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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