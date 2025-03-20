В России произошел сбой в работе интернет-сервисов
Сбой в работе интернет-сервисов зафиксирован в России, следует из данных портала «Сбой.рф».
Россияне жалуются на неполадки у провайдеров, в том числе «Ростелеком», МТС, Т2. Также у жителей страны возникают проблемы с использованием крупных сайтов, стримингов, онлайн-игр.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор, неполадки связаны с использованием зарубежной серверной инфраструктуры. Именно на ней фиксируются сбои. Ведомство посоветовало российским организациям использовать мощности отечественных хостинг-провайдеров.
Ранее в России произошел массовый сбой в работе сервисов «Яндекса», он затронул в том числе сервисы такси и доставки еды, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru