В России произошел сбой в работе интернет-сервисов

Сбой в работе интернет-сервисов зафиксирован в России, следует из данных портала «Сбой.рф».

Россияне жалуются на неполадки у провайдеров, в том числе «Ростелеком», МТС, Т2. Также у жителей страны возникают проблемы с использованием крупных сайтов, стримингов, онлайн-игр.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор, неполадки связаны с использованием зарубежной серверной инфраструктуры. Именно на ней фиксируются сбои. Ведомство посоветовало российским организациям использовать мощности отечественных хостинг-провайдеров.

Ранее в России произошел массовый сбой в работе сервисов «Яндекса», он затронул в том числе сервисы такси и доставки еды, напоминает Ura.ru.

