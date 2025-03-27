Россия впервые вошла в топ стран по объему вредоносного интернет-трафика

Аналитики выделили главные виды вредоносной активности: SMS-мошенничество, сбор персональных данных, захват учетных записей, манипуляции с программами лояльности.

Только в первом полугодии 2024 года в публичный доступ попало 405 миллионов строк данных граждан, это почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель группы киберразведки SOC CyberART в компании Innostage Альберт Антонов.

Стоит учитывать, что приведенные цифры отражают лишь выявленные и публично подтвержденные инциденты. Реальные объемы украденных персональных данных, которые злоумышленники продают и передают по закрытым каналам.

Ранее сообщалось, что число кибератак типа «компрометация подрядчика» в России в 2024 году возросла примерно в два раза. Метод предполагает проникновение в сетевую инфраструктуру крупной компании через уязвимость в ПО поставщика IT-услуг для этой компании, напоминает «Радиоточка НСН».

