Россия впервые вошла в топ стран по объему вредоносного интернет-трафика
Россия впервые вошла в топ-3 стран по объему вредоносного интернет-трафика, который осуществляется с помощью ботов, говорится в исследовании компании StormWall.
США «лидируют» по этому показателю с долей в 36,2% от общемирового объема. Германия заняла второе место (7,4%), у России по итогам 2024 года 3,8%.
Аналитики выделили главные виды вредоносной активности: SMS-мошенничество, сбор персональных данных, захват учетных записей, манипуляции с программами лояльности.
Только в первом полугодии 2024 года в публичный доступ попало 405 миллионов строк данных граждан, это почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель группы киберразведки SOC CyberART в компании Innostage Альберт Антонов.
Стоит учитывать, что приведенные цифры отражают лишь выявленные и публично подтвержденные инциденты. Реальные объемы украденных персональных данных, которые злоумышленники продают и передают по закрытым каналам.
Ранее сообщалось, что число кибератак типа «компрометация подрядчика» в России в 2024 году возросла примерно в два раза. Метод предполагает проникновение в сетевую инфраструктуру крупной компании через уязвимость в ПО поставщика IT-услуг для этой компании, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru