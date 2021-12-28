Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор завершил процедуру внесения американской стриминговой платформы Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Netflix проверят на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Как отмечается, компания «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечила соблюдение требований законодательства РФ, необходимое для включения его в реестр в качестве владельца сервиса Netflix в России.

Компания «Развлекательный онлайн-сервис» выступает оператором Netflix в России. Стриминговый сервис Netflix позволяет смотреть фильмы и сериалы по подписке на подключенном к интернету устройстве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/ainomirtti
ТЕГИ:РоскомнадзорNetflixРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры