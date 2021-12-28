Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Роскомнадзор завершил процедуру внесения американской стриминговой платформы Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, компания «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечила соблюдение требований законодательства РФ, необходимое для включения его в реестр в качестве владельца сервиса Netflix в России.
Компания «Развлекательный онлайн-сервис» выступает оператором Netflix в России. Стриминговый сервис Netflix позволяет смотреть фильмы и сериалы по подписке на подключенном к интернету устройстве.
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