Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Как отмечается, компания «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечила соблюдение требований законодательства РФ, необходимое для включения его в реестр в качестве владельца сервиса Netflix в России.

Компания «Развлекательный онлайн-сервис» выступает оператором Netflix в России. Стриминговый сервис Netflix позволяет смотреть фильмы и сериалы по подписке на подключенном к интернету устройстве.

