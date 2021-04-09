Ложная SMS-тревога. Россиян успокоили насчет майского взлома счетов
Однако соблюдать элементарную информационную гигиену все равно необходимо, напомнил главный директор Агентства экономической разведки «Р-Техно».
Директор Агентства экономической разведки «Р-Техно» Роман Ромачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал маловероятным перехват SMS-сообщений россиян для авторизации в банковских приложениях. Ранее специалисты по кибербезопасности предупреждали о подобной угрозе в период майских праздников из-за слитого в даркнет доступа к коммутатору одного из сотовых операторов.
«Эта угроза абсолютно не обоснована. Акцент идет на SMS-уведомления о том, что будут перехватывать коды, которые присылает банк. Но для того, чтобы перехватить SMS конкретной жертвы, нужно находиться в ближайшем радиусе от телефона в 1-5 километров. SMS приходят с конкретной базы данных, где зарегистрирован сотовый телефон. Если вы находитесь в другом городе или в другом районе Москвы, то никак не сможете перехватить SMS. То есть, если имеется ввиду классическое SMS, так масштабно перехватить его у злоумышленников не получится», — пояснил Ромачев.
Другое дело, если речь идет о Push-уведомлениях.
«Если массово идет внедрение какого-то «Трояна», то телефон может полностью попасть под контроль киберхакера, и он сможет перехватывать SMS и Push-уведомления», — отметил Ромачев.
По словам специалиста, чтобы не стать жертвой кибермошенников, необходимо всегда помнить об информационной гигиене — соблюдении норм при общении в интернете при скачивании, загрузке и чтении интернет-страниц.
«Если вам приходит письмо с неизвестным адресом, то лучше не открывать никакие вложения и картинки. Не стоит посещать сайты, которые вам присылают, в том числе неизвестные люди в WhatsApp,Telegram. Даже если такое сообщение пришло от вашего знакомого, не факт, что и оно не заражено каким-то вирусом. Не открывайте сообщения типа: «посмотри, какая интересная там картинка», «интересный случай» или новость какую-то. Нужно стараться посещать только известные вам сайты», — посоветовал специалист.
Ромачев также призвал внимательно изучать ссылки, которые приходят по электронной почте.
«Бывает, что сообщение пришло якобы от сайта госуслуг, а на самом деле, если подвести мышку, либо посмотреть ссылку, куда он ведет, то это совершенно другой сайт. Нужно быть внимательными к ссылкам, на которые вы кликаете. Скачивать приложения только официальных магазинов», — добавил Ромачев.
Ранее первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев сообщил, что в 2020 году россияне лишились из-за киберпреступников около 9 миллиардов рублей.
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