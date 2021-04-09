Ложная SMS-тревога. Россиян успокоили насчет майского взлома счетов

Директор Агентства экономической разведки «Р-Техно» Роман Ромачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал маловероятным перехват SMS-сообщений россиян для авторизации в банковских приложениях. Ранее специалисты по кибербезопасности предупреждали о подобной угрозе в период майских праздников из-за слитого в даркнет доступа к коммутатору одного из сотовых операторов.

«Эта угроза абсолютно не обоснована. Акцент идет на SMS-уведомления о том, что будут перехватывать коды, которые присылает банк. Но для того, чтобы перехватить SMS конкретной жертвы, нужно находиться в ближайшем радиусе от телефона в 1-5 километров. SMS приходят с конкретной базы данных, где зарегистрирован сотовый телефон. Если вы находитесь в другом городе или в другом районе Москвы, то никак не сможете перехватить SMS. То есть, если имеется ввиду классическое SMS, так масштабно перехватить его у злоумышленников не получится», — пояснил Ромачев.

Другое дело, если речь идет о Push-уведомлениях.

«Если массово идет внедрение какого-то «Трояна», то телефон может полностью попасть под контроль киберхакера, и он сможет перехватывать SMS и Push-уведомления», — отметил Ромачев.

По словам специалиста, чтобы не стать жертвой кибермошенников, необходимо всегда помнить об информационной гигиене — соблюдении норм при общении в интернете при скачивании, загрузке и чтении интернет-страниц.