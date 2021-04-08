Мошенники стали обманывать российских туристов с помощью Telegram-ботов

В России выявили новый способ мошенничества с использованием Telegram-ботов: злоумышленники создают поддельные страницы сервисов для бронирования отелей, аренды недвижимости, а также площадки для поиска попутчиков. Об этом рассказал глава отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

По его словам, фейковые аккаунты регистрируют с помощью Telegram-ботов. Это позволяет формировать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны различных сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. Средний чек одной кражи по такой схеме – от 500 до 1500 рублей, а в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей, предупредил эксперт в интервью РИА Новости.

Некоторые злоумышленники открывают свой торговый счет. С помощью него они полностью списываются денежные средства со счета жертвы при вводе данных карты в фишинговую форму.

Специалисты посоветовали россиянам не соглашаться на предоплату услуг и вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, поскольку мошенники зачастую используют сторонние сервисы, например, мессенджеры, в которых присылают ссылку на фишинговый ресурс. Кроме того, следует обращать внимание на доменное имя сайта, ведь злодеи обычно регистрируют созвучные бренду доменные имена.

Как сообщалось ранее, мошенники также начали прикрываться «Яндекс. Деньгами». Они представлялись оператором этого сервиса и требовали перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации неких «компрометирующих видео» о пользователе.

