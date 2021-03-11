Россияне в 2020 году потеряли из-за кибермошенников порядка 9 млрд рублей
Первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев, заявил, что две трети граждан, пострадавших в 2020 году от действий мошенников - экономически активное население, сообщает ТАСС.
По его словам, только одна треть граждан, потерявших деньги из-за мошенников являются пенсионерами. Сычев добавил, что всего в прошлом году россияне лишились из-за киберпреступников около 9 миллиардов рублей.
В ЦБ заявили, что один из способов сократить число несанкционированных операций - массовое информирование граждан о рисках мошенничества.
Ранее в МВД РФ рассказали о росте количества преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает RT. По данным ведомства, в январе 2021 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла с 17,7% до 25%.
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