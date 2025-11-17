Маск: Человекоподобный робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность

Основатель Tesla Илон Маск в соцсети X высказал мнение о потенциале гуманоидного робота Optimus для глобальных экономических преобразований.

Илон Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу

В своём заявлении предприниматель заявил, что данная разработка способна коренным образом изменить структуру мировой экономики и распределение благ. Бизнесмен уверен, что робот его компании позволит искоренить бедность и приведёт к эре всеобщего высокого дохода.

В качестве аргументации Маск привёл фрагмент своего недавнего выступления, в котором предрёк, что робот сможет выполнять сложнейшие задачи, включая работу, которая превзойдёт по качеству труд лучших хирургов.

Ранее Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zhang Bin/China News Service/VCG/ТАСС
ТЕГИ:ТехнологииИлон МаскРоботы

Горячие новости

Все новости

партнеры