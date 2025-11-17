Маск: Человекоподобный робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность
Основатель Tesla Илон Маск в соцсети X высказал мнение о потенциале гуманоидного робота Optimus для глобальных экономических преобразований.
В своём заявлении предприниматель заявил, что данная разработка способна коренным образом изменить структуру мировой экономики и распределение благ. Бизнесмен уверен, что робот его компании позволит искоренить бедность и приведёт к эре всеобщего высокого дохода.
В качестве аргументации Маск привёл фрагмент своего недавнего выступления, в котором предрёк, что робот сможет выполнять сложнейшие задачи, включая работу, которая превзойдёт по качеству труд лучших хирургов.
Ранее Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
