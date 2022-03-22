Касперская: Россию покинули «табуны» айтишников

За последнее время Россию покинули множество IТ-специалистов. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике рассказала глава группы InfoWatch Наталья Касперская.

По ее словам, они в основном уехали в страны ближнего зарубежья.

«Проблема была довольно массовой в конце февраля - начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», - сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Касперскую.

Она считает, что это связано с «тонкой душевной организацией» IТ-специалистов, которые по роду деятельности были тесно связаны с Западом и работали на иностранном оборудовании.