Касперская: Россию покинули «табуны» айтишников
За последнее время Россию покинули множество IТ-специалистов. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике рассказала глава группы InfoWatch Наталья Касперская.
По ее словам, они в основном уехали в страны ближнего зарубежья.
«Проблема была довольно массовой в конце февраля - начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», - сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Касперскую.
Она считает, что это связано с «тонкой душевной организацией» IТ-специалистов, которые по роду деятельности были тесно связаны с Западом и работали на иностранном оборудовании.
При этом Касперская подчеркнула, что многие из уехавших айтишников не стали увольняться, поэтому, уверена она, через некоторое время российские специалисты вернутся обратно в страну. Глава InfoWatch отметила, что для того, чтобы поспособствовать этому, государству необходимо принимать для них «меры пропаганды и успокоения».
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российские программисты на фоне событий на Украине подают многочисленные заявки на то, чтобы покинуть страну.
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