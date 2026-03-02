Apple представила бюджетный iPhone 17e
Компания Apple представила бюджетный iPhone 17e. Это «доступная» версия смартфона, которая получила устойчивый к царапинам корпус, более мощный процессор A19 с Apple Intelligence и 48-мегапиксельную камеру.
Также у гаджета есть 12 ГБ оперативной памяти, поддержка быстрой беспроводной зарядки MagSafe до 15 Вт, порт USB-C и модем C1X. Вместо Dynamic Island модель получила хорошо знакомую «чёлку».
Apple iPhone 17e поступит в продажу 11 марта. Самый доступный вариант с 256 Гб памяти обойдётся в 599 долларов (чуть больше 46 тысяч рублей по текущему курсу).
Ранее в Apple заявили, что НАТО разрешило использовать iPhone и iPad на базе iOS 26 и iPadOS 26 для работы с секретной информацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
