Apple отключила обработку платежей в App Store в России

Корпорация Apple прекратила обработку платежей для покупок в App Store на территории России с 1 апреля. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на русскоязычной странице поддержки компании.

В компании пояснили, что нововведение затронет как новые покупки, так и продление подписок, если на балансе аккаунта Apple недостаточно средств. В этом случае пользователи не смогут оплачивать сервисы и внутриигровые покупки. Ограничения распространяются на подписки Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, а также на покупки рингтонов, подписки в Apple Podcasts, Apple TV и другие сервисы App Store, отмечает RT.

При этом в Apple уточнили, что средства, уже находящиеся на балансе аккаунта, по-прежнему можно использовать для оплаты. Также продолжают работать подарочные карты. Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными, а в отдельных случаях возможна установка обновлений.

Компания предупредила, что подписки будут прекращаться, если не удастся списать оплату. Вместе с тем доступ к данным в iCloud+ сохранится даже после окончания подписки — пользователи смогут скачивать файлы и управлять хранилищем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
