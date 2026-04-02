Apple отключила обработку платежей в App Store в России

Корпорация Apple прекратила обработку платежей для покупок в App Store на территории России с 1 апреля. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на русскоязычной странице поддержки компании.

В компании пояснили, что нововведение затронет как новые покупки, так и продление подписок, если на балансе аккаунта Apple недостаточно средств. В этом случае пользователи не смогут оплачивать сервисы и внутриигровые покупки. Ограничения распространяются на подписки Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, а также на покупки рингтонов, подписки в Apple Podcasts, Apple TV и другие сервисы App Store, отмечает RT.