Компания Apple проведет 37-ую ежегодную Всемирную конференцию разработчиков WWDC 2026 с 8 по 12 июня. Подстрешный объяснил, что от WWDC 2026 стоит ждать именно анонсов по софту.

«Обычно на конференции для разработчиков не проводят анонсы устройств. Исключение сделали в 2023 году, когда представляли VR-гарнитуру Apple Vision Pro. Ожидать стоит новостей про софт в первую очередь, то есть анонса iOS 27, - следующей операционной системы iPhone. Также обновления ОС для компьютеров, планшетов и прочих устройств. Всех интересуют изменения, касающиеся смартфонов. Обновленная операционная система должна потреблять меньше энергии, увеличив время автономной работы, что особо актуально для старых iPhone с уставшими батарейками. Что касается дизайна, громких анонсов никто особо не ждет. Предыдущее серьезное изменение внешности iOS представили на прошлогодней конференции. Вряд ли Apple решится кардинально менять дизайн так часто. Улучшить, дополнить и добавить косметические функции вполне могут», - сказал он.

Подстрешный также допустил, что большое внимание на конференции уделят вопросу внедрения искусственного интеллекта.

«Главным трендом последних лет является повсеместное внедрение нейросетей. В первую очередь это должно коснуться Siri. Виртуальная помощница будет работать на основе искусственного интеллекта от Google. Это изменение планировали ввести в недавнем обновлении iOS 26.4, но, видимо, решили приберечь, как громкий инфоповод до июньской конференции. Одной Siri дело не ограничится, нейросети активно внедряют в базовые функции смартфонов, включая работу с фото и приложения для отслеживания здоровья. Грядущая конференция должна обозначить новые горизонты внедрения искусственного интеллекта», - отметил директор медийного агентства «Навигатор»