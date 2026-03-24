Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
Текущая мировая обстановка осложняет работу над новыми моделями устройств от Apple, включая складной iPhone, на конференции WWDC 2026 компания может показать новую операционную систему, сказал НСН Константин Подстрешный.
Компания Apple может представить новую ОС, уделив особое внимание внедрению искусственного интеллекта, однако вряд ли стоит ждать крупнейшего обновления iPhone в истории компании к осени 2026 года, заявил в беседе с НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Компания Apple проведет 37-ую ежегодную Всемирную конференцию разработчиков WWDC 2026 с 8 по 12 июня. Подстрешный объяснил, что от WWDC 2026 стоит ждать именно анонсов по софту.
«Обычно на конференции для разработчиков не проводят анонсы устройств. Исключение сделали в 2023 году, когда представляли VR-гарнитуру Apple Vision Pro. Ожидать стоит новостей про софт в первую очередь, то есть анонса iOS 27, - следующей операционной системы iPhone. Также обновления ОС для компьютеров, планшетов и прочих устройств. Всех интересуют изменения, касающиеся смартфонов. Обновленная операционная система должна потреблять меньше энергии, увеличив время автономной работы, что особо актуально для старых iPhone с уставшими батарейками. Что касается дизайна, громких анонсов никто особо не ждет. Предыдущее серьезное изменение внешности iOS представили на прошлогодней конференции. Вряд ли Apple решится кардинально менять дизайн так часто. Улучшить, дополнить и добавить косметические функции вполне могут», - сказал он.
Подстрешный также допустил, что большое внимание на конференции уделят вопросу внедрения искусственного интеллекта.
«Главным трендом последних лет является повсеместное внедрение нейросетей. В первую очередь это должно коснуться Siri. Виртуальная помощница будет работать на основе искусственного интеллекта от Google. Это изменение планировали ввести в недавнем обновлении iOS 26.4, но, видимо, решили приберечь, как громкий инфоповод до июньской конференции. Одной Siri дело не ограничится, нейросети активно внедряют в базовые функции смартфонов, включая работу с фото и приложения для отслеживания здоровья. Грядущая конференция должна обозначить новые горизонты внедрения искусственного интеллекта», - отметил директор медийного агентства «Навигатор»
Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил о крупнейших обновлениях iPhone в истории Apple, отметив, что в сентябре возможен анонс складного Phone. По словам собеседника НСН, такая вероятность есть, однако текущая мировая обстановка усложнит работу над новыми решениями для компании Apple.
«Ходят слухи, что осенью Apple наконец представит складной iPhone. Потому iOS 27 пророчат появление многозадачности, чтобы приложения могли работать параллельно на одном экране. Однако слухи о выпуске раскладного iPhone ходят с 2017 года, уверен, рано или поздно компания его представит. Но не факт, что именно этой осенью. Думается, у Apple есть планы обновлять свою линейку кардинальными решениями. Но, например, предыдущие серьезнейшие изменения в плане железа, когда они выпустили модель VR-очков Vision Pro, прошло не очень хорошо. Ситуация с выпуском новых моделей накладывается на жесточайший кризис аппаратного обеспечения, который творится на рынке. Это дефицит оперативной памяти, чипов. Мировая обстановка не располагает к тому, чтобы выпускать какие-то новые очень уж могучие решения, радикально меняющие аппаратные системы. Сейчас наоборот, все стараются переходить на более экономное и оптимальное использование ресурсов, которые можно показать на нынешнем уровне железа», - заявил он.
Ранее сообщалось, что производители чипов памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — фиксируют рекордные прибыли. Стремительное удорожание компонентов памяти ставит под угрозу прибыли производителей бюджетных смартфонов и гигантов вроде Apple и Nintendo, использующих эти чипы. При этом глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет.
- Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
