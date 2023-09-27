Крабы и «пустой склад»: Сможет ли «VK Видео» заменить YouTube в России

Приложение «VK Видео», с пафосом представленное в России, дублирует Rutube и не сможет стать альтернативой YouTube в ближайшие 5-10 лет, объяснил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Компания VK ранее презентовала приложение «VK Видео», которое называют возможной альтернативой YouTube. По данным Forbes, гостей мероприятия угощали камчатскими крабами, их развлекали блогеры и Филипп Киркоров. Издание отмечает, что сеть доставки видеоконтента VK (CDN-сеть) увеличилась в два раза и состоит теперь из 10 тыс. серверов и 100 узлов.