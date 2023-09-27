Крабы и «пустой склад»: Сможет ли «VK Видео» заменить YouTube в России
VK может бесконечно строить свой «суперпогрузчик» и продолжать соревноваться с Rutube, при этом на их «складах» нет достаточного видеоконтента, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Приложение «VK Видео», с пафосом представленное в России, дублирует Rutube и не сможет стать альтернативой YouTube в ближайшие 5-10 лет, объяснил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Компания VK ранее презентовала приложение «VK Видео», которое называют возможной альтернативой YouTube. По данным Forbes, гостей мероприятия угощали камчатскими крабами, их развлекали блогеры и Филипп Киркоров. Издание отмечает, что сеть доставки видеоконтента VK (CDN-сеть) увеличилась в два раза и состоит теперь из 10 тыс. серверов и 100 узлов.
«Любая альтернатива YouTube обречена. Будь это VK, Rutube или кто-то другой, альтернативой они никогда не станут и будут догоняющими. Надо создавать новые форматы, инвестировать в контент, это дорого и долго, это путь в 5-10 лет, не быстрее. Здесь не играет роли, сколько у вас железа, компьютеров или CDN-систем, играет роль контент, а с ним наблюдаются проблемы», - сказал Муртазин.
По его словам, VK может «до бесконечности» расширять сеть доставки контента, однако это напоминает строительство погрузчика для пустого склада.
«Пропускная способность под нагрузкой - это виртуальные числа, не говорящие ничего о возможностях работы системы. Заливать можно все, что угодно, вопрос в потреблении трафика, как быстро вы его сможете отдавать. Здесь у ВК нет особых проблем, у них есть деньги, они могут расширять до бесконечности свою сеть доставки контента. Проблема в другом, в генерации этого контента со стороны пользователей. Это принципиально разные задачи. Кто-то решает задачу, как стать успешным с точки зрения привлечения людей с двух сторон: тех, кто создает контент, и кто его потребляет. А кто-то идет с другого конца цепочки и говорит: мы сейчас сделаем самые совершенные технические решения, и люди к нам придут, но люди не придут. Да, у вас мощные серваки, система доставки контента, но она ничем не загружена. Это то же самое, что купить супермощный погрузчик для склада, не имея этого склада или не имея товаров на нем. Погрузчик у них давно есть, но много лет ничего не меняется», - констатировал эксперт.
Муртазин также назвал «VK Видео» и Rutube конкурентами, которые грызутся за «крохи с YouTube».
«Технически принципиальной разницы нет. Это одинаковые решения, отличаются софт, интерфейс, модели монетизации, но в целом одно и то же. Они борются и грызутся между собой за крохи аудитории, которые остались от YouTube. Сегодня контент стоит больших денег, им надо научиться массово привлекать этот контент, а сделать это за счет одних только компьютеров непросто», - заключил собеседник НСН.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» что у видеохостинга Rutube мало шансов выиграть борьбу за пользователей даже в случае блокировки YouTube в России. В этом случае он назвал основным выгодоприобретателем «ВКонтакте», который ведет «крайне агрессивную» политику по развитию видео и привлечению блогеров.
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