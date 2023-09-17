Депутат Горелкин счел YouTube неперспективной платформой для блогеров из РФ

У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.

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Парламентарий призвал развивать в России альтернативы американскому видеохостингу. Он назвал YouTube враждебной площадкой, которая нарушает законодательство РФ.

При этом Горелкин считает, что блокировка видеохостинга принесет больше вреда, чем пользы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявил, что блокировать YouTube в России еще рано, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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