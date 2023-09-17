Депутат Горелкин счел YouTube неперспективной платформой для блогеров из РФ
17 сентября 202316:11
У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.
Парламентарий призвал развивать в России альтернативы американскому видеохостингу. Он назвал YouTube враждебной площадкой, которая нарушает законодательство РФ.
При этом Горелкин считает, что блокировка видеохостинга принесет больше вреда, чем пользы.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявил, что блокировать YouTube в России еще рано, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru