«Копирование – не выход»: Разработчикам посоветовали не плодить аналоги YouTube
Нужно пытаться удивить пользователей в новых отечественных сервисах, а не копировать интерфейс и функционал зарубежных, заявил основатель LiveInternet Герман Клименко.
Попытки создать полные аналоги YouTube не будут успешны, пока сама западная платформа работает в России, и пока есть хорошо функционирующие старые сервисы. Об этом НСН заявил председатель Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Российская IT-компания Rteam представила новый сервис «Платформа» — аналог американского YouTube. На отечественном видеохостинге для пользователей будут доступны система рекомендаций, инструменты продвижения, а также субтитры к роликам. При этом модераторы «Платформы» станут ограничивать контент, нарушающий российские законы. По словам разработчиков, платформа отличается от уже известных RuTube и «VK Видео» тем, что ее интерфейс максимально приближен к YouTube. Клименко пояснил, что похожая попытка создать замену другим зарубежным сервисам уже провалилась.
«Например, создать аналог социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ - прим. НСН) так и не удалось, так как его аудитория разошлась по Telegram и Вконтакте. Туда же ушла и аудитория Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Пока Youtube открыт – тут даже делить нечего. Вряд ли какой-то сервис России сможет составить ему серьезную конкуренцию. Здесь дело не только в программном обеспечении. Youtube – это десятилетия наработок, сотни опций и если делать аналог, то нужно потратить очень много времени. А пускать людей на сырую копию, как с аналогами Instagram, - это будет провал», - отметил Клименко.
Он также выразил мнение, что российские аналоги смогут набрать популярность только при условии запрета Youtube.
«Я уверен, что без каких-либо радикальных историй, например, полного блокирования Youtube в России, здесь аналог не расцветет. Однако в случае запрета Youtube весь «профит» получат уже существующие сервисы, такие как «VK Видео». Не вижу смысла создания нового ресурса, когда есть хорошо работающие старые», - рассказал он.
По его словам, нужно пытаться создать что-то новое и удивить пользователей, а не создавать копии.
«Копирование – не способ. Нужно делать что-то новое, новый видеосервис, который бы «приколол» людей. Пример Rutube показывает, что платформе не удалось вырасти за счет копирования», - подытожил Клименко.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил НСН, что запрет на рекламу в запрещенных в России соцсетях Instagram и Facebook может навредить бизнесу.
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