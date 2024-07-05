«Копирование – не выход»: Разработчикам посоветовали не плодить аналоги YouTube

Российская IT-компания Rteam представила новый сервис «Платформа» — аналог американского YouTube. На отечественном видеохостинге для пользователей будут доступны система рекомендаций, инструменты продвижения, а также субтитры к роликам. При этом модераторы «Платформы» станут ограничивать контент, нарушающий российские законы. По словам разработчиков, платформа отличается от уже известных RuTube и «VK Видео» тем, что ее интерфейс максимально приближен к YouTube. Клименко пояснил, что похожая попытка создать замену другим зарубежным сервисам уже провалилась.

«Например, создать аналог социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ - прим. НСН) так и не удалось, так как его аудитория разошлась по Telegram и Вконтакте. Туда же ушла и аудитория Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Пока Youtube открыт – тут даже делить нечего. Вряд ли какой-то сервис России сможет составить ему серьезную конкуренцию. Здесь дело не только в программном обеспечении. Youtube – это десятилетия наработок, сотни опций и если делать аналог, то нужно потратить очень много времени. А пускать людей на сырую копию, как с аналогами Instagram, - это будет провал», - отметил Клименко.