Пользователей «ВКонтакте» научат снимать виральные вертикальные видео
Проект «Школа авторов VK» запустил бесплатный обучающий курс «Снимайте это немедленно» для тех, кто хочет создавать контент в актуальном вертикальном формате, причем без специального профессионального оборудования.
В рамках онлайн-курса пользователей научат писать сценарии для коротких вертикальных видео, снимать клипы и истории, узнать о трендах и приёмах съёмки, а заодно познакомят с основами продакшена, актёрского мастерства и продвижения.
«Многие считают, что создание контента требует профессионального оборудования и специальных знаний. На курсе мы хотим развеять эти мифы и показать, какой формат поможет авторам поднять охваты, увеличить число подписчиков и создать вирусный контент, который покорит зрителей», - рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.
Занятия начнутся 28 марта. Слушатели курса смогут применить полученные знания на практике, поучаствовав в конкурсе одного из преподавателей, хореографа и участницы «Танцев на ТНТ» Ульяны Пылаевой #ВедуСвойТанец, который продлится до 7 апреля.
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