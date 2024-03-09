Конкурентная среда: В России спорят об аналогах YouTube
Маск готовится запустить приложение-конкурент видеохостинга YouTube, а в России продолжают спорить об отечественных аналогах западному сервису.
Социальная сеть X (бывшая Twitter) запустит приложение-конкурент видеохостинга YouTube для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV. Об этом пишет Fortune со ссылкой на источник.
По данным журнала, интерфейс новой платформы будет идентичен приложению YouTube, встроенному в гаджеты. Запустить новинку планируют на следующей неделе.
Как отметил собеседник издания, владелец соцсети Илон Маск «настроен конкурировать с YouTube». Таким образом бизнесмен хочет убедить юзеров X смотреть длинные видео на большом экране, а также привлечь рекламодателей и инфлюенсеров.
Потребность в альтернативе YouTube в мире огромная из-за того, что на сервисе действует политическая цензура, считает политолог Сергей Марков. Он также сравнил YouTube и социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в своем Telegram-канале.
«Потребность в такой альтернативе Ютубу в мире огромная, потому что в Ютубе зверствует политическая цензура. Было недовольство в мире монополией Фейсбука. И Телеграмм пришёл и уже вытеснил Фейсбук с вершины. Фейсбук уже, наверное, и умирает где-то там, в грязи своей политической цензуры? Свободный человек не может нормально работать в Фейсбуке. И сотни миллионов людей готовы придти в Х Маска как альтернативу Ютубу», – заявил политолог.
Сергей Марков также задался вопросом о состоянии RuTubе как альтернативе западной платформе.
В России уже действуют две платформы, на которых размещают видеоконтент: «VK Видео» и RuTubе. «VK Видео» не сможет догнать видеохостинг YouTube, на это не способен в том числе и RuTubе, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН. При этом он отметил, что «VK Видео» можно вывести на «адекватный» уровень через два-три года.
«RuTube и VK, конечно, стараются стать полноценной заменой YouTube. У RuTube получается хуже, у VK – лучше. У последнего большая практика предоставления массовых сервисов. Но проблема в том, что YouTube тоже не стоит на месте. Вопрос в том, можно ли вообще, отстав, создать аналогичный продукт, что будет с конкурентом в этот момент? Думаю, догнать YouTube мы не сможем. А вывести его на уровень, который был бы пользователями адекватно воспринят, да. На это потребуется два-три года», - сказал Клименко.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов в интервью НСН заявил, что вопрос о российском аналоге YouTube не стоит, так как его уже могут заменить VK Видео и Rutube.
«YouTube уже давно заменен. VK Видео и Rutube нормально работают. По функциональности они беднее, немного медленнее, представляют собой условно говоря YouTube пятилетней давности. Вопрос о том, есть ли замена, не стоит. Более того, они не поднимутся, если над ними будет зависать такой гигантский мировой конкурент, как YouTube. Если его заблокировать, они начнут быстро развиваться. Но есть политическая проблема: наша элита по разным причинам не готова к блокировке», - резюмировал Ашманов.
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что России необходимо для начала сформировать альтернативы YouTube, прежде, чем говорить о его блокировке. А для развития полноценного конкурента сервиса потребуется не менее пяти лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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