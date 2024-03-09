Конкурентная среда: В России спорят об аналогах YouTube

Потребность в альтернативе YouTube в мире огромная из-за того, что на сервисе действует политическая цензура, считает политолог Сергей Марков. Он также сравнил YouTube и социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в своем Telegram-канале.

«Потребность в такой альтернативе Ютубу в мире огромная, потому что в Ютубе зверствует политическая цензура. Было недовольство в мире монополией Фейсбука. И Телеграмм пришёл и уже вытеснил Фейсбук с вершины. Фейсбук уже, наверное, и умирает где-то там, в грязи своей политической цензуры? Свободный человек не может нормально работать в Фейсбуке. И сотни миллионов людей готовы придти в Х Маска как альтернативу Ютубу», – заявил политолог.

Сергей Марков также задался вопросом о состоянии RuTubе как альтернативе западной платформе.

