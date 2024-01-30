«Мне абсолютно все равно»: Михалков оценил блокировку своего YouTube-канала

«Мне абсолютно все равно. Наши враги не могут по-другому, и для них они правильно сделали, что заблокировали. Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают», — заявил Михалков.

Народный артист отметил, что следует зеркально относиться к ситуации и «закрывать их каналы такого рода». При этом Михалков указал, что в РФ есть свои площадки для размещения контента, которые действуют в соответствии с законодательством и интересами страны.

Кроме того, режиссер поделился, что с февраля 2022 года аудитория «Бесогон TV» увеличилась, каждый выпуск вместе с повторами смотрели 10–13 млн зрителей.

«Вообще аудитория "Бесогона" непрерывно увеличивается с 2014 года, когда мы начали совершенно определенно и открыто говорить о том, что творилось на Донбассе», — подчеркнул Михалков.

В январе YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон TV», напоминает Ura.ru. Ресурс насчитывал около 1,6 млн подписчиков, отмечает телеканал «360».

