YouTube заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК

В частности, о блокировке каналов сообщили ГТРК Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской, Мурманской областей и других регионов. Причины YouTube не назвал.

В апреле 2022 года американский видеохостинг блокировал каналы краснодарского, кемеровского, новосибирского и уфимского филиалов ВГТРК. Также площадка ограничила доступ к каналам ТАСС и МИА «Россия сегодня».

YouTube 18 января заблокировал канал российского актера и режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Спустя несколько дней под ограничения попал дополнительный канал издания «Союзное вече», напоминает «Радиоточка НСН».

