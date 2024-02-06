YouTube заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК
Американский видеохостинг YouTube одновременно заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК, передают СМИ.
В частности, о блокировке каналов сообщили ГТРК Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской, Мурманской областей и других регионов. Причины YouTube не назвал.
В апреле 2022 года американский видеохостинг блокировал каналы краснодарского, кемеровского, новосибирского и уфимского филиалов ВГТРК. Также площадка ограничила доступ к каналам ТАСС и МИА «Россия сегодня».
YouTube 18 января заблокировал канал российского актера и режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Спустя несколько дней под ограничения попал дополнительный канал издания «Союзное вече», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- YouTube заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК
- С оружейного склада МВД Молдавии украли более трех тысяч патронов
- Юрист: пытавшемуся похитить девочку в Стерлитамаке грозит до 5 лет колонии
- Экономист Фетисов спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в феврале
- «Счет идет на часы»: В России призвали спасти косаток, застрявших во льдах Японии
- Эквадор отверг претензии Россельхознадзора по качеству бананов
- В Калининграде мошенники выманили у третьеклассника 143 тысячи рублей
- Участники телешоу с Бузовой и Дибровым устроили потасовку в студии
- «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в российский прокат в апреле
- В деле блогера Шабутдинова появились еще трое потерпевших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru