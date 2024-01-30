В Госдуме призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в ответ на действия YouTube можно принимать различные меры в отношении аккаунтов иноагентов, сообщает РИА Новости.

YouTube заблокировал канал издания «Союзное вече»

По его мнению, если YouTube заблокирует канал пророссийского инфлюэнсера, то российские соцсети могли бы, например, закрывать паблики тех, кто внесён в список иноагентов и ещё имеет возможность публиковаться на российских площадках.

«В случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений российские соцсети тут же закрывают аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов», - предложил парламентарий.

Ранее YouTube заблокировал программу народного артиста России Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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