В Госдуме призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в ответ на действия YouTube можно принимать различные меры в отношении аккаунтов иноагентов, сообщает РИА Новости.
По его мнению, если YouTube заблокирует канал пророссийского инфлюэнсера, то российские соцсети могли бы, например, закрывать паблики тех, кто внесён в список иноагентов и ещё имеет возможность публиковаться на российских площадках.
«В случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений российские соцсети тут же закрывают аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов», - предложил парламентарий.
Ранее YouTube заблокировал программу народного артиста России Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru