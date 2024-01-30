В Госдуме призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube

По его мнению, если YouTube заблокирует канал пророссийского инфлюэнсера, то российские соцсети могли бы, например, закрывать паблики тех, кто внесён в список иноагентов и ещё имеет возможность публиковаться на российских площадках.

«В случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений российские соцсети тут же закрывают аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов», - предложил парламентарий.

Ранее YouTube заблокировал программу народного артиста России Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

