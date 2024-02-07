Депутат Горелкин допустил замедление доступа к YouTube

Комментируя блокировку около 40 региональных каналов ГТРК, он указал, что подобные меры предусмотрены «законом о приземлении», который видеохостинг «демонстративно игнорирует».

«Американский хостинг закрывает глаза на прямые призывы к уничтожению России, способствует распространению противоправного и деструктивного контента, при этом находит мнимые нарушения в материалах региональных компаний», - подчеркнул Горелкин.

Парламентарий добавил, что многие из заблокировааных каналов продублировали свой контент на российских площадках.

Ранее Горелкин заявил, что если YouTube заблокирует канал пророссийского инфлюэнсера, то в ответ российские соцсети могли бы, например, закрывать паблики тех, кто внесён в список иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

