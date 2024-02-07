Депутат Горелкин допустил замедление доступа к YouTube
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что ответом на блокировку региональных каналов ВГТРК, может стать замедление доступа к YouTube, сообщает РИА Новости.
Комментируя блокировку около 40 региональных каналов ГТРК, он указал, что подобные меры предусмотрены «законом о приземлении», который видеохостинг «демонстративно игнорирует».
«Американский хостинг закрывает глаза на прямые призывы к уничтожению России, способствует распространению противоправного и деструктивного контента, при этом находит мнимые нарушения в материалах региональных компаний», - подчеркнул Горелкин.
Парламентарий добавил, что многие из заблокировааных каналов продублировали свой контент на российских площадках.
Ранее Горелкин заявил, что если YouTube заблокирует канал пророссийского инфлюэнсера, то в ответ российские соцсети могли бы, например, закрывать паблики тех, кто внесён в список иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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