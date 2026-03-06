Самолеты с освобожденными из плена военными РФ приземлились в Подмосковье

Самолеты с 300 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлились на одном из аэродромов Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что в пятницу с подконтрольной Киеву территории были возвращены 300 российских военных. В обмен российская сторона передала 300 военнопленных ВСУ.