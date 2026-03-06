Самолеты с освобожденными из плена военными РФ приземлились в Подмосковье
Самолеты с 300 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлились на одном из аэродромов Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что в пятницу с подконтрольной Киеву территории были возвращены 300 российских военных. В обмен российская сторона передала 300 военнопленных ВСУ.
В ведомстве уточнили, что после обмена российские бойцы находились в Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
По данным министерства, посреднические гуманитарные усилия при возвращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты и США, передает «Радиоточка НСН».
