Самолеты с освобожденными из плена военными РФ приземлились в Подмосковье

Самолеты с 300 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлились на одном из аэродромов Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что в пятницу с подконтрольной Киеву территории были возвращены 300 российских военных. В обмен российская сторона передала 300 военнопленных ВСУ.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»

В ведомстве уточнили, что после обмена российские бойцы находились в Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

По данным министерства, посреднические гуманитарные усилия при возвращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты и США, передает «Радиоточка НСН».

