Москалькова сообщила о возвращении с Украины трех жителей Курской области

Трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине, удалось вернуть в Россию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о Михаиле Танковиче, Юлии Бугай и Людмиле Петровне Пиковцовой. Москалькова уточнила, что Пиковцова и Бугай — бабушка и внучка. Омбудсмен назвала их возвращение результатом проведенной работы по освобождению удерживаемых граждан.

Москалькова передала омбудсмену в Киеве список из 90 политзаключенных на Украине

Омбудсмен добавила, что на территории Украины продолжают удерживать еще семь жителей Курской области.

По ее словам, трое из них находятся в пункте временного размещения, еще четверо проживают у родственников., передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/ombudsmanrf
