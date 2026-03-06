Москалькова сообщила о возвращении с Украины трех жителей Курской области

Трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине, удалось вернуть в Россию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о Михаиле Танковиче, Юлии Бугай и Людмиле Петровне Пиковцовой. Москалькова уточнила, что Пиковцова и Бугай — бабушка и внучка. Омбудсмен назвала их возвращение результатом проведенной работы по освобождению удерживаемых граждан.