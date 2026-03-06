Москалькова сообщила о возвращении с Украины трех жителей Курской области
Трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине, удалось вернуть в Россию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, речь идет о Михаиле Танковиче, Юлии Бугай и Людмиле Петровне Пиковцовой. Москалькова уточнила, что Пиковцова и Бугай — бабушка и внучка. Омбудсмен назвала их возвращение результатом проведенной работы по освобождению удерживаемых граждан.
Омбудсмен добавила, что на территории Украины продолжают удерживать еще семь жителей Курской области.
По ее словам, трое из них находятся в пункте временного размещения, еще четверо проживают у родственников., передает «Радиоточка НСН».
