«К счастью, похолодание, которое намечалось на конец выходных и праздничных дней, минует столичный регион, слегка зацепив только в понедельник восток Московской области. Здесь температура опустится до 10-12 градусов в ночные часы. В остальное время на большей части Москвы и области температура будет вполне весенней. Ночью – слабые заморозки до пяти градусов, днем в субботу 1-3 градуса тепла, в воскресенье – 3-5 градуса, примерно такие же данные и в понедельник. Вполне комфортная погода, а солнце будет сопровождать нас и в субботу, и в воскресенье. Меньше шансов на солнце в понедельник», - рассказал он.

Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости. Как отметил эксперт, каждый год климатическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

