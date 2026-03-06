Похолодание отменяется: Москвичам пообещали солнце в праздничные выходные
Александр Шувалов заявил НСН, что похолодание, которое намечалось на конец выходных и праздничных дней, минует столичный регион.
В Москве праздничные выходные в честь 8 Марта пройдут под эгидой солнца и потепления, а похолодание пока отменяется, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«К счастью, похолодание, которое намечалось на конец выходных и праздничных дней, минует столичный регион, слегка зацепив только в понедельник восток Московской области. Здесь температура опустится до 10-12 градусов в ночные часы. В остальное время на большей части Москвы и области температура будет вполне весенней. Ночью – слабые заморозки до пяти градусов, днем в субботу 1-3 градуса тепла, в воскресенье – 3-5 градуса, примерно такие же данные и в понедельник. Вполне комфортная погода, а солнце будет сопровождать нас и в субботу, и в воскресенье. Меньше шансов на солнце в понедельник», - рассказал он.
Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости. Как отметил эксперт, каждый год климатическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег
- «Пока проигрывает Китай»: В войне с Ираном может не оказаться победителей
- Не только пенсионеры: Почему в России молодеют жертвы телефонных мошенников
- Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов
- «Не сильно проиграли Западу»: Драпеко насчитала пять «приличных» фильмов в год
- Песков: Россия примет меры при размещении в Финляндии ядерного оружия
- «Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова
- Похолодание отменяется: Москвичам пообещали солнце в праздничные выходные
- Операторов связи призвали блокировать звонки мошенников
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»