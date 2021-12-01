«Китайское антитело»: Вирусолог раскрыл, как создадут «универсальную вакцину»
Американцы нашли «антитело» раньше китайцев, но путь от открытия к вакцине будет долгим, сказал НСН Владимир Болибок.
Вакцина с антителом, нейтрализующим все известные штаммы коронавируса, может появиться в мире не раньше, чем через год-полтора, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее китайские ученые заявили об открытии моноклонального антитела, которое демонстрирует эффективность против новых штаммов COVID-19. На основе этого антитела можно впоследствии создать универсальную вакцину против коронавируса, утверждают авторы исследования.
«Да, это хорошая находка, но не первая в мире. О такой находке уже сообщали наши американские коллеги. Первое, что просится – создание антиковидного иммуноглобулина, а следующий этап – создание соответствующей вакцины, которой можно было бы привить большое количество людей и получить подобное антитело, которое будет защищать от всех штаммов», - сказал Болибок.
По его словам, процесс создания такой вакцины не будет быстрым.
«Это достаточно тяжелая, дорогостоящая и трудоемкая технология. Технология использования антитела – это очень не быстро. Во-первых, они сейчас только получили антитело и будут пытаться сделать обратную ситуацию – сконструировать белок, против которого будут вырабатываться нужные антитела. В лучшем случае это работа на несколько месяцев. Далее будет первая, вторая и третья фаза испытаний, и только потом все в практику пойдет. Все это вместе займет год-полтора», - подсчитал вирусолог.
При этом Болибок разъяснил, в чем конкретно состоит открытие китайских ученых.
«Сам по себе спайк-протеин – это достаточно большая молекула белка, которая кодируется большим количеством аминокислот. При этом есть область, которая у всех штаммов коронавируса примерно одинаковая, это так называемый «стабильный домен». Если этот домен изменится, то спайк-протеин потеряет способность связываться с клетками человека и, соответственно, коронавирус либо вообще перестанет распространяться, либо будет действовать на каких-то животных, но не на человека. К этому «стабильному домену» тоже вырабатываются антитела. Заслуга китайских коллег заключается в том, что они обнаружили антитело, которое может связываться со «стабильным доменом» практически у всех штаммов коронавируса», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Болибок говорил НСН, что в ближайшее время стоит ожидать не создания «универсальной вакцины» а вспышку штамма «омикрон», на которой пандемия может закончиться.
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