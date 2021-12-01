«Китайское антитело»: Вирусолог раскрыл, как создадут «универсальную вакцину»

«Да, это хорошая находка, но не первая в мире. О такой находке уже сообщали наши американские коллеги. Первое, что просится – создание антиковидного иммуноглобулина, а следующий этап – создание соответствующей вакцины, которой можно было бы привить большое количество людей и получить подобное антитело, которое будет защищать от всех штаммов», - сказал Болибок.

По его словам, процесс создания такой вакцины не будет быстрым.

«Это достаточно тяжелая, дорогостоящая и трудоемкая технология. Технология использования антитела – это очень не быстро. Во-первых, они сейчас только получили антитело и будут пытаться сделать обратную ситуацию – сконструировать белок, против которого будут вырабатываться нужные антитела. В лучшем случае это работа на несколько месяцев. Далее будет первая, вторая и третья фаза испытаний, и только потом все в практику пойдет. Все это вместе займет год-полтора», - подсчитал вирусолог.

При этом Болибок разъяснил, в чем конкретно состоит открытие китайских ученых.