Китайские ученые нашли антитело против всех штаммов COVID-19
Группа китайских ученых открыла моноклональное антитело, которое демонстрирует эффективность против новых штаммов COVID-19. Данные об этом исследователи опубликовали на портале bioRxiv.
Исходя из препринта статьи, уникальное антитело было обнаружено в крови одного из пациентов, перенесшего COVID-19. При этом ранее исследователи провели масштабный анализ образцов крови переболевших. Найденное ими антитело получило название 35B5.
Экспериментальные данные показали, что 35B5 способно нейтрализовать любой из ныне открытых штаммов коронавируса, поскольку воздействует на рецептор-связывающий домен вируса, в котором не происходят мутации.
По словам авторов публикации, на основе этого антитела можно впоследствии создать универсальную вакцину против коронавируса, а также разработать более эффективные лекарства.
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