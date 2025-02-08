Китайская нейросеть DeepSeek оказалась опасна для личных данных

Проблема в том, что передача данных никак не шифруется, личная информация, включая отпечатки пальцев, хранится почти без защиты. Чат-бот собирает все, о чем пишут пользователи. Это легко может попасть в руки мошенников.



Владельцам iPhone советуют удалить приложение нейросети с телефона, пока не случилось большого слива.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН заявил, что китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT, потому что в Китае другой подход к технологиям, дешевле рабочая сила и доступ к разработкам, а также высокая конкуренция.

