Китайская нейросеть DeepSeek оказалась опасна для личных данных
Специалисты компании NowSecure выявили несколько опасных уязвимостей в приложении DeepSeek для iPhone, пишет портал 9to5Mac со ссылкой на исследование.
Проблема в том, что передача данных никак не шифруется, личная информация, включая отпечатки пальцев, хранится почти без защиты. Чат-бот собирает все, о чем пишут пользователи. Это легко может попасть в руки мошенников.
Владельцам iPhone советуют удалить приложение нейросети с телефона, пока не случилось большого слива.
Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН заявил, что китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT, потому что в Китае другой подход к технологиям, дешевле рабочая сила и доступ к разработкам, а также высокая конкуренция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru