«Зависимы по-прежнему:» Минцифры поспешило с объявлением цифрового суверенитета России
О полной независимости от иностранного программного обеспечения говорить нельзя, но во многих важных аспектах отечественный продукт почти вытеснил зарубежный, сказал НСН Арсений Щельцин.
На рынке программного обеспечения есть серьезные успехи в импортозамещении, но значительное количество продуктов по-прежнему зависит от зарубежного ПО, полного суверенитета достичь не удастся, заявил НСН гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Щельцин заявил, что несмотря на значительные успехи российской IT-отрасли, говорить о тотальном цифровом суверенитете пока рано.
«Отечественный рынок покинули ключевые компании, поставлявшие деловой софт, а также продукты для частных лиц, корпораций, ПО для нишевых тем в промышленности или в государственной сфере. В России уже давно работает программа импортозамещения и поддержки отечественных разработчиков. Сейчас есть отличная возможность для замещения на госконтрактах иностранных решений, которые всегда технологически признавались лучшими. Не могу сказать, что мы в большой мере обрели суверенитет. Есть определенные успехи в сфере госуправления, в наиболее щепетильных вопросах с точки зрения информационной безопасности. Однако огромное количество продуктов по-прежнему работает в зависимости от иностранного ПО. Они, как правило, еще имеют свою лицензию, но сейчас возникли трудности с поддержкой таких решений. Топ-менеджмент зарубежных корпораций, базировавшихся в России, сейчас проводит процедуру выкупа организаций для их поддержки в течение некоторого времени. Повторюсь, о полном суверенитете говорить нельзя, но в некоторых важных аспектах доля отечественного продукта приближается к сотне процентов», — сказал Щельцин.
Собеседник НСН отметил, что достижение полной независимости в этом секторе невозможно.
«Все сферы жизнедеятельности зависят от человека, а в вопросах суверенитета и безопасности человеческий фактор — ключевой. Во-первых, даже если мы разработаем продукт, во всем превосходящий западный аналог, это не будет панацея для стопроцентного импортозамещения. Во-вторых, даже полностью заблокированные в каких-то направлениях или имеющие собственную политику распространения ПО страны, например, Иран или Китай, внедряют иностранное ПО с какими-то формами модификаций или юридических форматов, когда создается некое юридическое лицо, которому передаются определенные права, и оно уже распространяет некий подвид программного обеспечения. Наша главная задача — сделать так, чтобы российские разработки получили все возможности для продвижения. Раньше существовало огромное количество барьеров, созданных иностранными корпорациями на нашем же рынке», — отметил аналитик.
Ранее правительство России скорректировало принятое весной текущего года распоряжение о выделении ассигнований из резервного фонда на поддержку российских IT-компаний в 2022 году.
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