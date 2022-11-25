«Зависимы по-прежнему:» Минцифры поспешило с объявлением цифрового суверенитета России

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Щельцин заявил, что несмотря на значительные успехи российской IT-отрасли, говорить о тотальном цифровом суверенитете пока рано.

«Отечественный рынок покинули ключевые компании, поставлявшие деловой софт, а также продукты для частных лиц, корпораций, ПО для нишевых тем в промышленности или в государственной сфере. В России уже давно работает программа импортозамещения и поддержки отечественных разработчиков. Сейчас есть отличная возможность для замещения на госконтрактах иностранных решений, которые всегда технологически признавались лучшими. Не могу сказать, что мы в большой мере обрели суверенитет. Есть определенные успехи в сфере госуправления, в наиболее щепетильных вопросах с точки зрения информационной безопасности. Однако огромное количество продуктов по-прежнему работает в зависимости от иностранного ПО. Они, как правило, еще имеют свою лицензию, но сейчас возникли трудности с поддержкой таких решений. Топ-менеджмент зарубежных корпораций, базировавшихся в России, сейчас проводит процедуру выкупа организаций для их поддержки в течение некоторого времени. Повторюсь, о полном суверенитете говорить нельзя, но в некоторых важных аспектах доля отечественного продукта приближается к сотне процентов», — сказал Щельцин.

Собеседник НСН отметил, что достижение полной независимости в этом секторе невозможно.

«Все сферы жизнедеятельности зависят от человека, а в вопросах суверенитета и безопасности человеческий фактор — ключевой. Во-первых, даже если мы разработаем продукт, во всем превосходящий западный аналог, это не будет панацея для стопроцентного импортозамещения. Во-вторых, даже полностью заблокированные в каких-то направлениях или имеющие собственную политику распространения ПО страны, например, Иран или Китай, внедряют иностранное ПО с какими-то формами модификаций или юридических форматов, когда создается некое юридическое лицо, которому передаются определенные права, и оно уже распространяет некий подвид программного обеспечения. Наша главная задача — сделать так, чтобы российские разработки получили все возможности для продвижения. Раньше существовало огромное количество барьеров, созданных иностранными корпорациями на нашем же рынке», — отметил аналитик.

Ранее правительство России скорректировало принятое весной текущего года распоряжение о выделении ассигнований из резервного фонда на поддержку российских IT-компаний в 2022 году.

