Путин призвал к прорыву в развитии искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. С таким призывом глава государства выступил на основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.
По словам Путина, по некоторым направлениям в данной сфере Россия идёт на шаг впереди некоторых других государств. Президент обратил внимание на «ожесточенное соперничество» по этому направлению в мире. Он подчеркнул, что от результатов в данной области будет зависеть не только место России в мире, но также суверенитет и безопасность.
По оценке экспертов, искусственный интеллект можно назвать главной технологией XXI века. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Роскомнадзор заинтересовался разработкой российских ученых, которая позволяет распознавать ложь по видеозаписи с помощью ИИ.
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