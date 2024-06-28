IT-эксперт рассказал, что Google обманывает пользователей дизайном интерфейса

Геллер привел в пример систему Privacy Sandbox – она была создана Google, чтобы обеспечить баланс между конфиденциальностью пользователей и нуждами рекламодателей в сборе данных для настройки рекламы.

При подключении Privacy Sandbox пользователям показывалось всплывающее окно с надписью «Включить функцию конфиденциальности рекламы». Пользователям в Евросоюзе предлагалось выбрать между «Включить» и «Нет, спасибо», где первая опция обозначала согласие на отслеживание. При этом компания скрыла тот факт, что кнопка «Включить» обозначала включение собственного отслеживания Google. В материале уточняется, что компания использовала специальные дизайнерские решения с «темными паттернами» и особые слова, как «ограничение» и «конфиденциальность», которые вводили пользователей в заблуждение.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН заявил, что в России есть свой браузер, который сможет заменить Opera и Google, при этом технически их блокировка будет непростым процессом.

