РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок

Роскомнадзор направил Opera и Google требования о необходимости ограничить доступ в браузерах к плагину с информацией о способах обхода блокировок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Уточняется, что Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, который содержит сведения о способах обхода блокировок. Ссылки на него были внесены в Единый реестр запрещенной информации.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил «Радиоточке НСН», что VPN-сервисы в России не запрещены, по закону они обязаны не пускать пользователей на запрещенные в России сайты, однако большая часть этих сервисов создана как раз для обхода каких-либо блокировок.

Он также уточнил, что используя подобные сервисы, важно не забывать о рисках, поскольку приложения с VPN запрашивают большое количество личной информации пользователя.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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