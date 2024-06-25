РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок

Уточняется, что Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, который содержит сведения о способах обхода блокировок. Ссылки на него были внесены в Единый реестр запрещенной информации.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил «Радиоточке НСН», что VPN-сервисы в России не запрещены, по закону они обязаны не пускать пользователей на запрещенные в России сайты, однако большая часть этих сервисов создана как раз для обхода каких-либо блокировок.

Он также уточнил, что используя подобные сервисы, важно не забывать о рисках, поскольку приложения с VPN запрашивают большое количество личной информации пользователя.

