РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок
Роскомнадзор направил Opera и Google требования о необходимости ограничить доступ в браузерах к плагину с информацией о способах обхода блокировок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, который содержит сведения о способах обхода блокировок. Ссылки на него были внесены в Единый реестр запрещенной информации.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил «Радиоточке НСН», что VPN-сервисы в России не запрещены, по закону они обязаны не пускать пользователей на запрещенные в России сайты, однако большая часть этих сервисов создана как раз для обхода каких-либо блокировок.
Он также уточнил, что используя подобные сервисы, важно не забывать о рисках, поскольку приложения с VPN запрашивают большое количество личной информации пользователя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок
- Врач рассказала, почему люди становятся «антипрививочниками»
- Эксперт Демидов заявил, что выпуск бензина в РФ отстает от планов Минэнерго
- СМИ: Жители Отрадного залили краской автомобль солиста группы «Три дня дождя»
- МО РФ: Продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу»
- В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп
- СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии
- Адвокат Багатурия: Отцу террористов Омарову может грозить срок за пособничество
- «Успела отскочить»: Очевидцы о падении машины с парковки в Краснодаре
- В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru