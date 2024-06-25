Сверхсекретный прототип американского беспилотника нашли на Google Maps

По данным газеты, изображение беспилотника, находящегося на базе в Калифорнии, начали расходиться по соцсетям, их также пока можно найти и на самих картах Google.

Издание отмечает, что одной из особенностей разработанного компанией Northrop Grumman дрона Manta Ray является способность «впадать в спячку» на дне моря, долгое время оставаясь там без дозаправки.

Ранее йеменские хуситы раскрыли характеристики первого беспилотного катера собственного производства «Тоуфан-1», сообщает RT.

