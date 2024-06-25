Сверхсекретный прототип американского беспилотника нашли на Google Maps
Пользователи обнаружили на Google Maps сверхсекретный прототип американского морского беспилотника Manta Ray. Об этом сообщает New York Post.
По данным газеты, изображение беспилотника, находящегося на базе в Калифорнии, начали расходиться по соцсетям, их также пока можно найти и на самих картах Google.
Издание отмечает, что одной из особенностей разработанного компанией Northrop Grumman дрона Manta Ray является способность «впадать в спячку» на дне моря, долгое время оставаясь там без дозаправки.
Ранее йеменские хуситы раскрыли характеристики первого беспилотного катера собственного производства «Тоуфан-1», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru