Слезть с «иглы» пиратского Windows: Россиянам прописали Linux
Пиратские версии операционной версии Microsoft опасны и будут криво обновляться, в течение года госструктуры перейдут на альтернативный вариант, отметил в эфире НСН Валентин Макаров.
Установка пиратских версий Windows может привести к тому, что на ноутбук или компьютер попадет вредоносное ПО, при этом операционная система вообще не будет обновляться и поддерживаться, рассказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что после того, как корпорация Microsoft объявила о приостановке продаж операционной системы (ОС) в России, количество запросов в Google по установке пиратских версий ОС увеличилось на 80–250%. Такие данные следуют из сервиса Google Trends, писала газета «Коммерсантъ». Валентин Макаров отметил, что скачивать такую ОС бесполезно, так как она не будет иметь развития в России.
«В последнее время участились атаки на российское ПО, на госструктуры и системы, управляющие разными объектами. Поэтому риски того, что при скачивании пиратской ОС попадет вредоносное ПО, возросли. Кроме того, такая пиратская ОС не будет обновляться и поддерживаться. Рано или поздно вы все ровно попадете в такую ситуацию, когда не сможете работать с ПО, которое установлено на ноутбуке. Система не будет больше иметь дальнейшего развития в России. Обновления, которые приходят к нам из других недружественных стран, на 90% содержат какие-то включения, которые могут быть вредоносными. Это информационная война», - сказал Макаров.
По его словам, изначально Microsoft запускал пиратские версии ОС для завоевания рынков всех стран мира, которые «не могли сопротивляться».
«Пиратские версии – это был очень правильный и хитрый ход Microsoft с тем, чтобы завоевать рынки. В США у них уже был завоеван рынок, было много денег, они могли себе позволить бесплатно захватывать рынки других стран, которые не могли сопротивляться. Пиратские версии Microsoft Windows захватили весь российский рынок, они были бесплатные. Казалось бы, что это делают какие-то жулики, но на самом деле это была осознанная политика Microsoft. Потом, когда все перешли на Windows и привыкли к нему, они стали брать деньги. Это хитрый ход, который хорошо удался, чтобы захватить рынок операционных систем», - указал Макаров.
Также президент «Руссофта» рассказал, что в России уже начинается постепенный переход на отечественное ПО Linux.
«Очевидно, что идет переход на Linux – это системное программное обеспечение, которое производится российскими компаниями. Это будет массово. В конце концов получится так, что все больше и больше систем будет работать с Linux. Это импортозамещение будет обязательным для критических госструктур, а потом и для всех коммерческих структур, которые так или иначе связаны с социальными проблемами или с управлением ресурсами. Максимум мы продержимся полгода-год, и в любом случае придется переходить на независимое решение. Ничего страшного и противоестественного в Linux нет», - резюмировал Макаров.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал создание отраслевых комитетов, которые будут принимать стратегические решения по импортозамещению программного обеспечения в конкретных отраслях.
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