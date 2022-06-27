Слезть с «иглы» пиратского Windows: Россиянам прописали Linux

Накануне сообщалось, что после того, как корпорация Microsoft объявила о приостановке продаж операционной системы (ОС) в России, количество запросов в Google по установке пиратских версий ОС увеличилось на 80–250%. Такие данные следуют из сервиса Google Trends, писала газета «Коммерсантъ». Валентин Макаров отметил, что скачивать такую ОС бесполезно, так как она не будет иметь развития в России.

«В последнее время участились атаки на российское ПО, на госструктуры и системы, управляющие разными объектами. Поэтому риски того, что при скачивании пиратской ОС попадет вредоносное ПО, возросли. Кроме того, такая пиратская ОС не будет обновляться и поддерживаться. Рано или поздно вы все ровно попадете в такую ситуацию, когда не сможете работать с ПО, которое установлено на ноутбуке. Система не будет больше иметь дальнейшего развития в России. Обновления, которые приходят к нам из других недружественных стран, на 90% содержат какие-то включения, которые могут быть вредоносными. Это информационная война», - сказал Макаров.

По его словам, изначально Microsoft запускал пиратские версии ОС для завоевания рынков всех стран мира, которые «не могли сопротивляться».