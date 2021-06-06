Исследователи считают большие зрачки признаком высокого интеллекта
Величина зрачка связана с уровнем интеллекта, считают ученые из Технологического института Джорджии. Их исследование опубликовано в журнале Cognition.
В эксперименте были задействованы 500 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Участники выполнили тесты на мышление память и внимание.
По данным ученых, испытуемые с большим «базовым» размером зрачка оказались успешнее, чем участники и маленькими зрачками.
Исследователи сделали вывод о связи размера зрачка с уровнем мозговой активности в области, связанной с интеллектом и памятью.
В России создадут «искусственный мозг» для решения экономических задач. Росатом, МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская академия наук (РАН) намерены начать совместные исследование и разработку в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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