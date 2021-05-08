Ученые вязали продолжительность зевка и размер мозга
Исследователи из США пришли к выводу, что позвоночные с большим мозгом, в том числе и люди, зевают дольше. Об этом сообщает Communications Biology.
Зевание помогает охлаждать мозг. Для большого мозга требуется больше времени на охлаждение, пишет РИА ФАН.
Гипотеза о том, что рефлекс способствует насыщению мозга кислородом, оказалась неверна. Охлаждение – настоящая причина зевоты. Ученые пришли к такому заключению, изучив 1250 зевков у 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц.
В 2017 году в сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Тайипа Эрдогана и тогдашнего главы Украины Петра Порошенко. На них видно, как турецкий лидер дремлет. Эрдоган несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- Ученые вязали продолжительность зевка и размер мозга
- Рязанский допустил возможность сокращения рабочей недели для части россиян
- Зеленский 8 мая призвал не допустить новой мировой войны
- «Газпром» выразил готовность бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня
- Кравчук обозначил «условие» для восстановления отношений России и Украины
- Роспотребнадзор проверит пищевой краситель, признанный в Европе опасным
- В Москве состоялась церемония награждения победителей проектов «Бессмертного полка»
- ЕС внес залог за главу партии Саакашвили ради его освобождения из тюрьмы в Грузии
- Для россиян День Победы оказался самым важным праздником
- Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru