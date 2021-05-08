Ученые вязали продолжительность зевка и размер мозга

Зевание помогает охлаждать мозг. Для большого мозга требуется больше времени на охлаждение, пишет РИА ФАН.

Гипотеза о том, что рефлекс способствует насыщению мозга кислородом, оказалась неверна. Охлаждение – настоящая причина зевоты. Ученые пришли к такому заключению, изучив 1250 зевков у 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц.

В 2017 году в сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Тайипа Эрдогана и тогдашнего главы Украины Петра Порошенко. На них видно, как турецкий лидер дремлет. ​Эрдоган несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает.

