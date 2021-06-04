В России создадут «искусственный мозг» для решения экономических задач

Росатом, МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская академия наук (РАН) намерены начать совместные исследование и разработку в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Соглашение предполагает научно-техническое взаимодействие сторон в одном из наиболее перспективных современных научных направлений, в том числе для решения практических задач как атомной отрасли, так и российской экономики, в целом», — цитирует РИА Новости сообщение Росатома.

Нейроморфные системы, основанные на моделировании базовых принципов работы человеческого мозга человека, могут стать технологической основой нового направления и нового этапа развития вычислительной техники. Такие системы отличаются беспрецедентным уровнем энергоэффективности — в тысячи раз выше, чем в классических системах, высокой скоростью работы, малым временем отклика. Нейроморфные чипы станут фундаментальным компонентом нейроморфных систем.

Росатом, МГУ и РАН будут работать над созданием российской нейроморфной системы искусственного интеллекта с возможностью обучения непосредственно на чипе. В частности, исследователям предстоит создать модели импульсных нейронных сетей, имитирующих принципы работы биологических систем, разработать перспективные архитектуры нейроморфных систем искусственного интеллекта, разработать дизайн нейроморфного чипа.

