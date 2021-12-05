Исследователи МГУ заявили о возможности снижения смертности от COVID-19

«Если любого человека с признаками респираторной инфекции <...> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить», — сказал Мацкеплишвили.

По его словам, смертность у COVID-19 — от одного до полутора процента. Ученый заявил, что лечение инфицированных COVID-19 необходимо начать в течение 72 часов, чтобы дать возможность организму самостоятельно справиться с инфекцией. При появлении одышки, тяжелого кашля и сильных болей потребуется амбулаторное лечение.

Реальный коллективный иммунитет в России может быть даже больше, чем официальная статистика, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%.

«Голикова, к сожалению, не указывает, из какого источника эти подсчеты. Я думаю, она считает только вакцинированных. На самом деле коллективный иммунитет складывается из трех компонентов. Первое – это переболевшие, которые проходят по официальным спискам. Второе – это невыявленные зараженные, которые не обращались в больницу и перенесли с незначительными симптомами или вообще бессимптомно. Такие тоже есть, и таких, по подсчетам научных групп, примерно в шесть раз больше, чем первых. То есть не 33 тысячи, на самом деле, а 200 тысяч проходят каждый день. И третья часть – это вакцинированные. Думаю, Голикова считала только вакцинированных. Думаю, на самом деле их в половину больше, но это надо математикам считать. Гадать тут нельзя. Сейчас назревает внеплановая вакцинация, потому что новые штаммы вируса ослабляют вакцины, у них уже изменены те белки, для которых разрабатывались вакцины. Поэтому сейчас есть повторные заболевания, хоть и легкие, без смертей. Опять же, сложно их посчитать, не имея на руках реальных цифр, а их мы нигде не видим», - объяснил иммунолог.



