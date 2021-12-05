Иммунолог Крючков назвал сроки новой волны COVID-19

В России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.

Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в РФ снизилось, и опасаться новой вспышки заболеваемости коронавирусом в декабре или начале января 2022 года не стоит.

Как считает медик, следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января. «Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», — считает Крючков.

Как отметил иммунолог, стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации.

Напомним, антитела, выработанные после заражения версией COVID-19 под названием «дельта», могут не защитить от заражения «омикроном» и наоборот.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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