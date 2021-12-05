Иммунолог Крючков назвал сроки новой волны COVID-19
В России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.
По его словам, число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в РФ снизилось, и опасаться новой вспышки заболеваемости коронавирусом в декабре или начале января 2022 года не стоит.
Как считает медик, следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января. «Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», — считает Крючков.
Как отметил иммунолог, стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации.
Напомним, антитела, выработанные после заражения версией COVID-19 под названием «дельта», могут не защитить от заражения «омикроном» и наоборот.
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