Откуда цифры? Иммунолог оценил данные Голиковой о коллективном иммунитете

Жемчугов отметил, что число заболевших должно пойти на спад в течение нескольких месяцев, однако напомнил, что такие прогнозы уже составлялись год назад.

«С учетом того, что сказала Голикова, должно начаться уменьшение (числа. - прим. НСН) выявленных зараженных. Месяц, два, и должна эта кривая значительно пойти вниз. Но хочу напомнить, что в январе этого года мэр Москвы сказал, что уже 50% коллективный иммунитет в Москве, у меня записано даже. Считали, что в июне вообще всё закончится, но пошло на второй круг за счет мутаций и изменений самого шип-белка [вируса]. То есть [ситуация] зависит и от самого вируса, как он себя поведет. Сейчас идет плато. Невакцинированные люди, которые способны заразиться, и те, кто давно вакцинировался, могут болеть повторно и эту статистику чуть возвращать назад, такая пробуксовка происходит», - заключил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о необходимости признания зарубежных вакцин в России.

