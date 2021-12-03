Откуда цифры? Иммунолог оценил данные Голиковой о коллективном иммунитете
Российские власти не публикуют точных данных о переболевших коронавирусом, поэтому любые сведения о коллективном иммунитете будут неточными, считает иммунолог Жемчугов.
Реальный коллективный иммунитет в России может быть даже больше, чем официальная статистика, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%.
«Голикова, к сожалению, не указывает, из какого источника эти подсчеты. Я думаю, она считает только вакцинированных. На самом деле коллективный иммунитет складывается из трех компонентов. Первое – это переболевшие, которые проходят по официальным спискам. Второе – это невыявленные зараженные, которые не обращались в больницу и перенесли с незначительными симптомами или вообще бессимптомно. Такие тоже есть, и таких, по подсчетам научных групп, примерно в шесть раз больше, чем первых. То есть не 33 тысячи, на самом деле, а 200 тысяч проходят каждый день. И третья часть – это вакцинированные. Думаю, Голикова считала только вакцинированных. Думаю, на самом деле их в половину больше, но это надо математикам считать. Гадать тут нельзя. Сейчас назревает внеплановая вакцинация, потому что новые штаммы вируса ослабляют вакцины, у них уже изменены те белки, для которых разрабатывались вакцины. Поэтому сейчас есть повторные заболевания, хоть и легкие, без смертей. Опять же, сложно их посчитать, не имея на руках реальных цифр, а их мы нигде не видим», - объяснил иммунолог.
Жемчугов отметил, что число заболевших должно пойти на спад в течение нескольких месяцев, однако напомнил, что такие прогнозы уже составлялись год назад.
«С учетом того, что сказала Голикова, должно начаться уменьшение (числа. - прим. НСН) выявленных зараженных. Месяц, два, и должна эта кривая значительно пойти вниз. Но хочу напомнить, что в январе этого года мэр Москвы сказал, что уже 50% коллективный иммунитет в Москве, у меня записано даже. Считали, что в июне вообще всё закончится, но пошло на второй круг за счет мутаций и изменений самого шип-белка [вируса]. То есть [ситуация] зависит и от самого вируса, как он себя поведет. Сейчас идет плато. Невакцинированные люди, которые способны заразиться, и те, кто давно вакцинировался, могут болеть повторно и эту статистику чуть возвращать назад, такая пробуксовка происходит», - заключил врач.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о необходимости признания зарубежных вакцин в России.
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