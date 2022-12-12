В России готова к испытаниям вакцина от аллергии на кошек
Российская вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.
Над созданием препарата работали команды в Москве и в Вене. К токсикологическим и клиническим испытаниям планируется приступить в 2023-2024 году, после чего вакцина будет зарегистрирована. Препарат не имеет аналогов в мире. Он эффективен против всех кошачьих аллергенов.
Аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения Земли.
Ученые из Квинслендского университета в Австралии выяснили, что единственный известный в мире ядовитый примат — медленный лори — выделяет яд удивительно схожий с аллергенным белком кошек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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