В России готова к испытаниям вакцина от аллергии на кошек

Над созданием препарата работали команды в Москве и в Вене. К токсикологическим и клиническим испытаниям планируется приступить в 2023-2024 году, после чего вакцина будет зарегистрирована. Препарат не имеет аналогов в мире. Он эффективен против всех кошачьих аллергенов.

Аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения Земли.

Ученые из Квинслендского университета в Австралии выяснили, что единственный известный в мире ядовитый примат — медленный лори — выделяет яд удивительно схожий с аллергенным белком кошек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

