Илон Маск заявил, что компания Neuralink удачно вживила нейрочип третьему пациенту
Миллиардер из США Илон Маск заявил, что компания Neuralink удачно вживила нейрочип третьему пациенту.
Устройство создано для помощи людям с травмами спинного мозга: оно позволяет пациентам управлять компьютерами или смартфонами с помощью разума. Все чипы «работают хорошо», компания планирует установить еще около 20-30 мозговых чипов в 2025 году, передает агентство Bloomberg.
Первым в мире человеком, которому установили такой имплант, стал полностью парализованный 29-летний Ноланд Арбо. Устройство получает сигналы мозга и передают их на компьютер.
Так, первый пациент с чипом общается силой мысли в соцсетях, а второй играет в видеоигру Counter-Strike 2.
Ранее компания Neuralink заявила о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Саратов сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
- Временные ограничения на посадку и вылет самолетов ввели в аэропортах Ульяновска и Самары
- В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи
- ВСУ на курском направлении за сутки потеряли около 240 военных
- В Крыму выявили 13 новых очагов загрязнения нефтепродуктами
- Илон Маск заявил, что компания Neuralink удачно вживила нейрочип третьему пациенту
- ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР
- СМИ: Модернизация бомб США сделает Турцию мишенью в ядерной войне
- Следовавшие в Саратов рейсы перенаправили на запасные аэродромы
- В Тамбовской области число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до 7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru