Илон Маск заявил, что компания Neuralink удачно вживила нейрочип третьему пациенту

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что компания Neuralink удачно вживила нейрочип третьему пациенту.

Маск: Миллионы людей станут обладателями мозгового импланта Neuralink через 10 лет

Устройство создано для помощи людям с травмами спинного мозга: оно позволяет пациентам управлять компьютерами или смартфонами с помощью разума. Все чипы «работают хорошо», компания планирует установить еще около 20-30 мозговых чипов в 2025 году, передает агентство Bloomberg.

Первым в мире человеком, которому установили такой имплант, стал полностью парализованный 29-летний Ноланд Арбо. Устройство получает сигналы мозга и передают их на компьютер.

Так, первый пациент с чипом общается силой мысли в соцсетях, а второй играет в видеоигру Counter-Strike 2.

Ранее компания Neuralink заявила о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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