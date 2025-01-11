Илон Маск заявил, что компания Neuralink удачно вживила нейрочип третьему пациенту

Устройство создано для помощи людям с травмами спинного мозга: оно позволяет пациентам управлять компьютерами или смартфонами с помощью разума. Все чипы «работают хорошо», компания планирует установить еще около 20-30 мозговых чипов в 2025 году, передает агентство Bloomberg.

Первым в мире человеком, которому установили такой имплант, стал полностью парализованный 29-летний Ноланд Арбо. Устройство получает сигналы мозга и передают их на компьютер.

Так, первый пациент с чипом общается силой мысли в соцсетях, а второй играет в видеоигру Counter-Strike 2.



Ранее компания Neuralink заявила о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

