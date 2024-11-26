Neuralink начала разработку управляемой разумом роботизированной руки

Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заявила о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта. Об этом сообщается в соцсети X американской фирмы.

В компании рассказали, что получили одобрение на новые испытания. Роботизированная рука будет представлять собой экспериментальный протез, которым можно было бы управлять силой мысли через имплант. Указывается, что это важный первый шаг к возвращению не только цифровой, но и физической свободы.