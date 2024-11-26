Neuralink начала разработку управляемой разумом роботизированной руки
Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заявила о планах создания роботизированной руки, предназначенной для управления с помощью мозгового импланта. Об этом сообщается в соцсети X американской фирмы.
В компании рассказали, что получили одобрение на новые испытания. Роботизированная рука будет представлять собой экспериментальный протез, которым можно было бы управлять силой мысли через имплант. Указывается, что это важный первый шаг к возвращению не только цифровой, но и физической свободы.
Специалисты указали, что в настоящий момент ищут соискателей для испытаний. В организации сообщили, что им нужны пациенты, которые не могут использовать одну или обе руки из-за бокового амиотрофического склероза или повреждения шейного отдела спинного мозга.
Ранее Илон Маск заявил, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. По его словам, это произойдет, «если все пойдет хорошо», передает «Радиоточка НСН».
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